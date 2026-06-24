Foto ADL è a Napoli! Il patron a bordo del superyacht dell’ambasciatore USA in Italia

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Aurelio De Laurentiis è rientrato in Italia. Il presidente del Napoli ha poi fatto tappa a Napoli e incontrato l’ambasciatore americano Tilman Fertitta

Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia dopo aver assistito a Belgio-Iran 0-0 a Los Angeles. Appena rientrato dagli Stati Uniti, il presidente del Napoli si è fermato a Napoli, dove ha incontrato l’ambasciatore americano in Italia Tilman Joseph Fertitta. Il profilo ufficiale della SSC Napoli ha raccontato il momento sui social con un messaggio pubblicato su X: “Appena sbarcati da Los Angeles, il presidente Aurelio De Laurentiis e la signora Jacqueline si sono recati a Napoli e sono saliti a bordo del superyacht Boardwalk, ospiti dell’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta e della sua consorte”.

Il futuro del Napoli tra Allegri e le celebrazioni per i 100 anni: le parole di De Laurentiis

Successivamente, De Laurentiis ha incontrato i cronisti tornando a parlare del futuro del club e dei principali temi legati alla prossima stagione. Tra questi anche l’annuncio del nuovo allenatore e i tempi della comunicazione ufficiale: “Quando annunciamo il prossimo allenatore? Io sono appena atterrato da Los Angeles, aspettate”. Il presidente ha poi affrontato anche il tema del centenario del Napoli, sottolineando l’importanza dell’evento e la programmazione delle celebrazioni: “I cento anni? Evento importante. Dal primo agosto al 31 luglio del prossimo anno ci saranno tanti giorni di festeggiamento, già pianificati. Noi già a luglio inizieremo con qualcosa, addirittura prima del ritiro. Le ambizioni per la prossima stagione? Siamo l’unica squadra che è andata sempre più su. Dobbiamo restare lì e cercare di migliorare in Europa. Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità”.