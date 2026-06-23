Khalaili-Napoli, Auriemma: "Eccezionale, sarebbe il nuovo Hakimi! Ma da terzino solo una volta"

Khalaili-Napoli, Auriemma: "Eccezionale, sarebbe il nuovo Hakimi! Ma da terzino solo una volta"
Oggi alle 17:00Dai social
di Antonio Noto
Auriemma esalta Khalaili: “Può diventare il nuovo Hakimi”.

Anan Khalaili resta l'obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la fascia destra. A parlare dell'esterno israeliano sul proprio account X, è il giornalista Raffaele Auriemma: "Fortissimo. Khalaili è un profilo eccezionale, ma non come alternativa a Di Lorenzo: nella sua carriera solo una volta ha giocato terzino destro nella difesa a 4.

Però se il Napoli riuscisse ad assicurarselo, prenderebbe il nuovo Hakimi".