Video Addio Zielinski, bella clip del club sui social: "Per sempre nella nostra storia"

Da oggi Piotr Zielinski non è più un calciatore del Napoli. Fa strano a dirlo, e anche a scriverlo, per un calciatore che veste l'azzurro da ben 8 anni. Il centrocampista polacco, si sa, non ha raggiunto un accordo per rinnovare il contratto ed è pronto a trasferirsi a parametro zero all'Inter.

Intanto il club azzurro oggi gli ha dedicato una clip per salutarlo, con le sue giocate più belle e un messaggio: "8 stagioni insieme, 2 trofei indimenticabili, lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club. Ciao, Piotr", si legge sull'account Instagram della società.