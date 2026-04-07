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Adesivi “Odio Napoli” a Firenze, bel messaggio di Tommasi: “Scendete come me e staccateli!”
Il giornalista di Fanpage ha fotografato un adesivo a Firenze con la scritta: "Odio Napoli", lanciando l'appello a staccarli per chi vi si imbatte
"L'appropriazione del giglio di Firenze da parte dei balordi razzisti, proprio no. Risposta: scendere dall'auto (come ho fatto), e strappare l'adesivo. Forza Viola! Amo Napoli!", questo il bel messaggio diffuso su Instagram da Saverio Tommasi.
Il giornalista di Fanpage ha fotografato un adesivo a Firenze con la scritta: "Odio Napoli", lanciando l'appello a staccarli per chi vi si imbatte. Di seguito la foto.
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