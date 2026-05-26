Zazzaroni difende Allegri: "Trattato come Satana per campagna antipatizzante di frustrati"
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"Per il gioco, dite? Un punto in più è del gioco non avrebbe parlato nessuno. Meritiamo l'estinzione calcistica".
Ivan Zazzroni, direttore de Il Corriere dello Sport, difende Massimiliano Allegri con un post su Instagram: "Fatevi una domanda e datevi una risposta; premessa: sabato avrebbe potuto scegliere tra Milan (permanenza), Nazionale e Napoli e due giorni dopo, per un finale di stagione negativo e una qualificazione Champions persa per un punto, è diventato il puzzone.
Perché? 58 anni, 6 scudetti, varie coppe, due finali Champions e una sola volta in carriera - questa - fuori dal torneo più nobile, eppure è trattato come Satana per la campagna antipatizzante di ossessionati e frustrati. Per il gioco, dite? Un punto in più è del gioco non avrebbe parlato nessuno. Meritiamo l'estinzione calcistica".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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