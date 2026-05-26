Meret sui social: "Anche nelle difficoltà dimostrato di essere una squadra solida e unita"

>Il Napoli batte l'Udinese nell'ultima giornata di campionato e conclude la stagione al secondo posto, il portiere azzurro Alex Meret commenta così sul proprio account Instagram: "Una bella vittoria per chiudere al meglio la stagione. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento, anche nelle difficoltà che abbiamo incontrato durante il nostro percorso abbiamo dimostrato di essere una squadra solida e unita".