ADL ricorda Morricone: "Se ne va un pezzo del cinema mondiale, con lui film indimenticabili e perfetti"

Se n'è andato all'età di 91 anni Ennio Morricone, lo ricorda sui social anche Aurelio De Laurentiis: "Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d'amore e di comunanza ideale. La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata, gli ha permesso di supportare piccoli e grandissimi film profondendogli un'anima unica che li ha resi indimenticabili e perfetti. Un abbraccio sentito alla moglie Maria e al figlio Andrea che ha tutte le qualità di musicista per continuare l'opera del padre. Un forte abbraccio anche agli altri figli Giovanni, Marco e Alessandra. Aurelio de Laurentiis".