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ADL: "Serata memorabile con la Premier americana di AG4IN"
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è in America e da lì ha seguito la vittoria degli azzurri contro il Milan. Poi serata di grande prestigio come ha raccontato con un post su X: "Si è conclusa all'Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di "AG4IN". La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian".
Si è conclusa all'Egyptian Theatre una serata memorabile, con la Premiere americana di "AG4IN". La sindaca, Karen Bass, mi ha proclamato cittadino onorario di Los Angeles. Moltissimi gli ospiti presenti, tra cui il Premio Oscar Steven Zaillian. pic.twitter.com/ycrjMu7XtQ— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 7, 2026
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