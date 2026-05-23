Napoli retrocesso in Primavera 2, il club ringrazia i tifosi: “Splendido sostegno”
Il Napoli Primavera chiude nel modo più amaro la stagione: allo Stadio Piccolo di Cercola gli azzurrini di mister Rocco vengono sconfitti 3-0 dal Cagliari
Il Napoli Primavera chiude nel modo più amaro la stagione: allo Stadio Piccolo di Cercola gli azzurrini di mister Rocco vengono sconfitti 3-0 dal Cagliari nel play-out e retrocedono in Primavera 2. Una gara mai in discussione, con il Napoli subito sotto e incapace di reagire al doppio svantaggio iniziale.
Nonostante due legni colpiti, la squadra partenopea non riesce a segnare anche grazie alle parate decisive di Kehayov. A fine partita, è arrivato il messaggio sui social della SSC Napoli: “Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi”.
Non è andata come speravamo, ma il vostro sostegno è stato splendido. Grazie ai nostri tifosi 💙#NapoliPrimavera pic.twitter.com/p6oNUafeGk— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2026
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