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Relax per De Bruyne: mini-vacanza in Puglia nei giorni liberi concessi da Conte
Complice il clima ormai quasi estivo e le giornate di sole, De Bruyne ha scelto la Puglia come meta per ricaricare le energie.
Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Antonio Conte prima dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese per concedersi qualche momento di relax lontano dal campo. Dopo una stagione intensa, il fuoriclasse belga ha scelto di staccare temporaneamente la spina godendosi alcuni giorni nel sud Italia.
Relax in Puglia per De Bruyne
Complice il clima ormai quasi estivo e le giornate di sole, De Bruyne ha scelto la Puglia come meta per ricaricare le energie. Alcuni scatti pubblicati sui social dalla moglie Michele Lacroix mostrano il centrocampista mentre si gode momenti di tranquillità immerso nelle bellezze del territorio pugliese. Di seguito le immagini.
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