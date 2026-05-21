Foto ADL in visita all'Antico Vinaio, Mazzanti: “Cosa bolle in pentola?”

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Aurelio De Laurentiis non era presente a Castel Volturno per la grigliata organizzata tra squadra e staff per salutare Antonio Conte

Aurelio De Laurentiis non era presente a Castel Volturno per la grigliata organizzata tra squadra e staff per salutare Antonio Conte, ormai prossimo all’addio al Napoli. Il presidente è stato invece all’Antico Vinaio, come mostrato dal fondatore del celebre brand di ristorazione, Tommaso Mazzanti, che ha condiviso sui social la sua visita nella capitale.

De Laurentiis ospite all’Antico Vinaio a Roma

Nel post, il CEO e founder del marchio ha voluto ringraziare il patron azzurro per l’incontro e la chiacchierata, lasciando anche un velo di mistero sulle possibili prospettive future: “Grazie Presidente Aurelio De Laurentiis per il tempo dedicato, per la bellissima chiacchierata e per le splendide parole di stima nei miei confronti. È sempre un enorme piacere ascoltare persone come lei che, con visione, coraggio e determinazione, hanno costruito veri e propri imperi. Rivederla è stato un grande piacere e un vero onore. Chissà… le idee, quelle belle, nascono sempre da incontri speciali. Secondo voi cosa bolle in pentola?”.