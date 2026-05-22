Foto Relax e mare per Lang: con la compagna a Capri, Ischia e Positano

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Noa Lang ha scelto alcune delle località più iconiche del Golfo di Napoli e della Costiera per trascorrere i primi giorni di vacanza.

L’attaccante di proprietà del Napoli Noa Lang ha approfittato dei giorni di riposo successivi alla vittoria del campionato turco con il Galatasaray per concedersi qualche momento di relax lontano dal campo al rientro in Italia.

Vacanza tra Positano, Ischia e Capri

Complice il clima quasi estivo e le giornate di sole, Noa Lang ha scelto alcune delle località più iconiche del Golfo di Napoli e della Costiera per trascorrere i primi giorni di vacanza. Positano, Ischia e Capri sono state le mete selezionate dall’esterno offensivo olandese, immortalato in alcuni scatti pubblicati sui social dalla compagna Blossom de Weerd mentre si rilassa davanti ai Faraglioni di Capri. Un episodio che conferma ancora una volta il forte legame tra i calciatori del Napoli e le bellezze del territorio campano, spesso scelto come destinazione privilegiata nei momenti di pausa dalla stagione sportiva. Di seguito un scatto.