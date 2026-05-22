“Infinitamente grazie per tutto l'amore dato alla mia maglia”, i tifosi salutano Conte con uno striscione
I tifosi del Napoli hanno voluto rendere omaggio ad Antonio Conte in vista della sua ultima partita al Maradona da allenatore azzurro. Domenica, contro l’Udinese, il tecnico salentino vivrà infatti la sua ultima gara casalinga sulla panchina partenopea dopo un biennio che ha lasciato un segno importante nella storia recente del club con la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa italiana.
Lo striscione dedicato a Conte
Per salutare l’allenatore, il gruppo Anima Azzurra ha realizzato uno striscione speciale con una dedica molto sentita: “Infinitamente grazie per tutto l'amore dato alla mia maglia”. Un messaggio che testimonia il forte legame creatosi tra Conte e una parte della tifoseria napoletana, riconoscente per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti durante la sua esperienza sulla panchina azzurra. Un clima di emozione che accompagnerà l’ultima apparizione del tecnico al Maradona. Di seguito lo scatto con la consegna dello striscione a Conte, diventato già virale sui social.
I tifosi del #Napoli omaggiano Antonio #Conte per il grande biennio sulla panchina azzurra. Domenica l’ultima da tecnico al Maradona contro l’Udinese pic.twitter.com/M7pNZvAdfo— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 22, 2026
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