Alvino: “ADL si è fatto sentire per la questione arbitri. Orsato designazione gradita per Napoli-Milan”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, attraverso un post sui social si è proiettato alla sfida di domenica tra Napoli e Milan: "I torti arbitrali subiti quest'anno da Napoli e Milan peseranno sulla designazione arbitrale. Il "low profile" sull'argomento scelto da ADL (che si è fatto sentire nelle sedi opportune lontano da microfoni e telecamere) è molto apprezzato dal mondo arbitrale. Viceversa la recente uscita pubblica di Maldini sembra non aver raccolto grandi consensi tra gli iscritti all'AIA. L'importanza della sfida, che dovrà essere giocata senza veleni ambientali per il bene di tutti: Daniele Orsato di Schio. Designazione, non è un mistero, (nonostante l'infausta serata di Inter-Juventus del 28/04/2018) oggi gradita dal Napoli. Se così dovesse essere auguriamoci di chiudere il cerchio nel migliore dei modi dopo quattro anni. E confidiamo in un addetto VAR attento e non a "corrente alternata”.