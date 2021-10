Alvino: "Con la Juve confermato il 6 gennaio, ora cosa si inventeranno per tirare dentro il Napoli?"

Secondo il Corriere della Sera, la Supercoppa italiana tra Juventus-Napoli del 6 gennaio non sarà rinviata poiché la finale di Supercoppa italiana tra i bianconeri e l'Inter potrebbe giocarsi il 12 gennaio. In merito alle accuse nei confronti del Napoli e di ADL dei giorni scorsi, in merito allo spostamento per avere a disposizione gli africani, il giornalista Carlo Alvino ha scritto su Twitter: "Curiosità della sera: aspetto con ansia il mainstream “non colorato” e la solita canea urlante della stessa fede ora che Juve-Napoli si gioca quando stabilito ad inizio anno. Desideroso di conoscere cosa si inventeranno per tirare dentro il Napoli. Soggetti da studiare!"

