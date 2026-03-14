Alvino: "Conta il risultato! Napoli che corre, ma per gli anti-Conte era la preparazione"

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Alvino promuove il Napoli: primo tempo da dimenticare ma nella ripresa De Bruyne e compagni cambiano tutto, con una squadra che corre sino all'ultimo

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato i temi principali di Napoli-Lecce 2-1: "Ormai è consuetudine, un po’ di sofferenza ci deve stare sempre. Però poi al di là della sofferenza conta il risultato e in queste partite conta essere risultatisti più che mai, con una Champions da agguantare. Si vince ancora una volta 2-1, si vince ancora una volta con quel pizzico di sofferenza stavolta iniziale e non finale. Un primo tempo che è stato quasi regalato dal Napoli agli avversari, poi arrivano quelli che sono i pezzi da 90 del Napoli e cambia completamente la partita nel secondo tempo.

Il Napoli poi si è anche divertito con degli scambi in velocità, con un Kevin De Bruyne che quanto è mancato… quanto è mancata la luce di KDB! Hojlund a quota 10 in campionato ed è un traguardo da non sottovalutare. Peccato per il solito gol subito da calcio d’angolo che è diventato consuetudine, però poi il Napoli manda segnali positivi. Segnali positivi sul punto di vista della preparazione atletica: ma come, non l’avevano sbagliata questa estate? Questi corrono fino al 95esimo, qualcosa non mi torna… lo dico a beneficio dei soliti noti, degli anti-Conte. Questa squadra corre e corre anche bene perché nel finale ha più birra in corpo. Mi tengo stretto il 2-1 e mi tengo stretta questa classifica: l’obiettivo è il Milan che va a Roma contro la Lazio. E c’è anche un interessantissimo Como-Roma. Stiamo comodi sul divano a guardare gli altri, noi il nostro lo abbiamo fatto alla grande. Giriamo pagina e guardiamo al Cagliari: mancano nove battaglie".