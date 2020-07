Alvino contro la Juve: "A loro penalty di ogni genere. L’Italia è il Paese del rigore”

Dopo la vittoria del nono Scudetto di fila della Juventus grazie alla vittoria sulla Sampdoria, il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio su Twitter: "Rigori per lo scudetto, rigori per diventare capocannoniere, rigori per tirarti fuori dai debiti ... l’Europa sarà contenta finalmente ora si potrà dire che l’Italia è il Paese del “rigore”!!"