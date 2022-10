Alvino: "E' una squadra di extraterrestri! Piango e non mi vergogno"

"Una serata storica per la quale vale la pena vivere tifando Napoli".

"La perfezione non è di questo mondo. E infatti questa è una squadra di extraterrestri. “Robotka” mostruoso e con lui tutti i compagni. Una serata storica per la quale vale la pena vivere tifando Napoli. Una gioia immensa da raccontare un giorno ai nipoti. Piango e non mi vergogno". Questo il commento su Twitter, dopo lo storico 6-1 del Napoli all'Ajax in Champions League, del giornalista Carlo Alvino.