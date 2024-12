Alvino: "Il miglior acquisto di tutto il mercato di Serie A gioca nel Napoli!"

vedi letture

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social il giorno dopo la vittoria del Napoli contro il Torino grazie al gol di McTominay.

"Nona giornata di fila in testa da soli. La migliore risposta, per chi ha tirato in ballo il calendario, i rigorini, la fortuna ed altre varie amenità, arriva ancora una volta dal campo. Vincere 1-0 senza subire un solo tiro in porta e con Milinković-Savić migliore giocatore avversario sono i segnali di una squadra solida che durerà nel tempo.

Questi risultati sono la cartina di tornasole di settimane intense di lavoro e di massima applicazione. Sempre più “contiani”, ovvero desiderosi di vincere. Sontuoso McTominay, il migliore arrivo in Italia di tutto il mercato estivo. In crescita Lukaku. Il viaggio è lunghissimo e pieno di insidie ma ci godiamo il momento e restiamo con i piedi per terra".