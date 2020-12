Alvino: "L'esame scudetto deve sostenerlo L'inter contro il Napoli e non il contrario"

Carlo Alvino, voce di Radio Kiss Kiss Napoli e opinionista di Canale 8, ha espresso via social alcune considerazioni sulla sfida Inter-Napoli: "Leggo e sento di un “esame scudetto” per il Napoli mercoledì a Milano, poi faccio due conti e dico che il vero esame scudetto, invece, è quello che deve sostenere l’Inter contro gli azzurri. E mi spiego. Il Napoli ha conquistato ad oggi 24 punti in 10 partite, viaggia ad una media di 2.4 punti a gara. Significherebbe chiudere il campionato a quota 91. Solo il Milan al momento ha una media punti superiore. L’Inter invece ha portato a casa 24 punti in 11 partite, con una media di 2.1, continuando così chiuderebbe il torneo a quota 82. Il Napoli in attesa del collegio di garanzia del CONI è “potenzialmente” primo in classifica.

Aggiungiamo che gli azzurri hanno la migliore difesa del campionato ed hanno superato da primi il girone di Europa League, mentre l’Inter è fuori dalla CL, ultima nel girone. Mi dite voi per quale motivo in Inter-Napoli deve essere il Napoli a sostenere l’esame scudetto e non viceversa? Attenzione però ad essere frainteso. Non c’è dubbio che per qualità della rosa ed investimenti fatti sia l’Inter la squadra favorita mercoledì e quella “obbligata” a scucire lo scudetto dalle maglie della Juventus, ma al momento la situazione è questa. Che piaccia o no. Se è vero che gli esami non finiscono mai, dopodomani tocca all’Inter, e solo all’Inter, in seduta straordinaria e senza appello sostenerli. Il Napoli i suoi, al momento, li ha superati e con voti altissimi".