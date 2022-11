Alvino: "Mai come stasera è dolce il sapore della sconfitta, il Napoli esce con consapevolezza"

"Un ko non fa mai piacere soprattutto quando non lo meriti. Lo sanno anche i Beatles".

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la prima sconfitta stagionale del Napoli, sconfitto a Liverpool 2-0: "Un ko non fa mai piacere soprattutto quando non lo meriti. Lo sanno anche i Beatles. Ma mai come stasera è dolce il sapore di questa sconfitta. Il Napoli esce da Anfield con il primo posto e con la consapevolezza di poter continuare ad essere protagonista in Europa ed in Italia".