Ravezzani: “Perché Conte non parla? Forse la scelta di Milan e Juve non era così assurda…”
Antonio Conte non parlerà alla stampa prima di Napoli-Atalanta. Il tecnico azzurro interverrà soltanto domani, al termine del match, e poi lunedì, quando incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag, valida per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea.
Sul tema si è espresso su X Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Perché? Non sa comunicare? Non vuole comunicare? Qualcuno gli ha suggerito di non comunicare? Forse la scelta del Milan (e della Juve a giugno) non era poi cosi assurda”.
Perché? Non sa comunicare? Non vuole comunicare? Qualcuno gli ha suggerito di non comunicare? Forse la scelta del Milan (e della Juve a giugno) non era poi cosi assurda. https://t.co/y0pjJno1zf— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 20, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro