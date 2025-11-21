Ravezzani: “Perché Conte non parla? Forse la scelta di Milan e Juve non era così assurda…”

Antonio Conte non parlerà alla stampa prima di Napoli-Atalanta. Il tecnico azzurro interverrà soltanto domani, al termine del match, e poi lunedì, quando incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag, valida per la quinta giornata della fase a gironi della competizione europea.

Sul tema si è espresso su X Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: “Perché? Non sa comunicare? Non vuole comunicare? Qualcuno gli ha suggerito di non comunicare? Forse la scelta del Milan (e della Juve a giugno) non era poi cosi assurda”.