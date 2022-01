Alvino: "Nessuno si piange addosso per le assenze, così si guarda al futuro con ottimismo"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro la Sampdoria: "Vittoria di personalità. Contento per Petagnone e Lobotka. Partita totalmente in controllo. Nessuno si piange addosso per le assenze ed è così che si può guardare con ottimismo al futuro".

#NapoliSampdoria Vittoria di personalità. Contento per Petagnone e Lobotka. Partita totalmente in controllo. Nessuno si piange addosso per le assenze ed è così che si può guardare con ottimismo al futuro. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/YLCP7pVZf8 — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 9, 2022