Alvino: “Ottimi numeri per il Napoli che stasera vince da grande"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter un altro poker vincente gli azzurri, stavolta in trasferta a Crotone: "21 punti in classifica secondo posto migliore difesa ed una gara da recuperare. Ottimi numeri per il Napoli che stasera vince da grande, concretizzando l’enorme divario tecnico. Sublime il gol di Insigne, felice per i gol di #Petagna, Demme e Lozano".

#CrotoneNapoli 21 punti in classifica secondo posto migliore difesa ed una gara da recuperare. Ottimi numeri per il Napoli che stasera vince da grande, concretizzando l’enorme divario tecnico. Sublime il gol di @Lor_Insigne felice per i gol di #Petagna #Demme e @HirvingLozano70 — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 6, 2020