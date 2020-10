Alvino punge: "Il Napoli batte la prima della Liga, la 12esima domina a Torino..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro la Real Sociedad: "Solo il Napoli vince con le spagnole! Gli azzurri battono la prima della Liga e la dodicesima in classifica, invece, domina a Torino. Non conta solo vincere. Conta soprattutto come lo si fa. Tatticamente perfetti. Grande sacrificio e gioco di squadra. Anche in Europa protagonisti".

