Alvino: "Questo è fuorigioco? Ma stiamo scherzando? Ridicoli!"
Il Napoli non riesce a battere il Parma in casa nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Nessun gol al Maradona, anche se gli azzurri erano andati in rete con Scott McTominay nel primo tempo. Dopo il check del Var il gol è stato annullato per un millimetrico fuorigioco di Mazzocchi, off-side che ha fatto molto discutere. La linea tracciata dal Var, infatti, parte tra il braccio e la spalla dell'esterno azzurro.
Il giornalista Carlo Alvino, posta l'immagine sul proprio account X, è commenta così: "Ma stiamo scherzando? Questo è fuorigioco? Ridicoli!". A corredo anche il regolamento che ricorda che le braccia non sono considerate ai fini della posizione di fuorigioco.
