Alvino: "Questo è il Napoli di Garcia, a dispetto di una narrazione tossica che va nella direzione opposta"

Carlo Alvino, via Twitter, commenta così la vittoria del Napoliu sul Sassuolo: "Forte. Nella testa e nella gambe. Inarrestabile. Questo è il Napoli di Rudi Garcia. A dispetto di una narrazione tossica che va nella direzione opposta. Candidato autorevole a ripetersi e comunque a difendere con tutti i mezzi (leciti) lo scudetto appena conquistato. Solo margini di miglioramento all’orizzonte per i singoli e per la squadra. A Napoli ci si continua a divertire!