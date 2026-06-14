Vacanze campane per Politano: l'esterno azzurro si gode il Cilento con la famiglia

Vacanze campane per Politano: l'esterno azzurro si gode il Cilento con la famiglia
Oggi alle 21:45Dai social
di Pierpaolo Matrone
A documentare il soggiorno è stata anche la moglie Alessandra, che sui social ha condiviso uno scatto che ritrae la coppia insieme

In attesa di rituffarsi nella nuova stagione, Matteo Politano si concede qualche giorno di riposo in una delle località più suggestive della Campania. L'attaccante del Napoli è stato infatti avvistato ad Acciaroli, meta scelta per le sue vacanze estive.

Politano ad Acciaroli per le vacanze

A documentare il soggiorno è stata anche la moglie Alessandra, che sui social ha condiviso uno scatto che ritrae la coppia insieme, tra sorrisi e momenti di serenità. Politano si trova nel Cilento con la famiglia, accompagnato anche dalla figlia.