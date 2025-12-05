Fischi a Lucca, anche Marianucci lo difende: "Poi per salire sul carro è tardi..."

La vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari è stata archiviata, ma le polemiche non si placano. Nonostante il gol messo a segno, Lorenzo Lucca è stato oggetto di fischi da una parte del pubblico del Maradona al momento della sostituzione. A seguito di un messaggio sui social di Lucca – "Te voglio bene Napule, crir a me" – un appello d'amore verso la piazza, è arrivato il sostegno convinto del compagno di squadra Luca Marianucci. Il difensore ha voluto prendere le difese dell'attaccante.

Sotto il post di Lucca, l'ex Empoli ha lasciato un commento tagliente e diretto: "Poi per salire sul carro è tardi". Un chiaro riferimento a quei tifosi che hanno fischiato l'autore del gol, invitandoli a sostenere i calciatori anche nei momenti di difficoltà, senza aspettare i successi per cambiare idea. Un segnale forte di unità nello spogliatoio azzurro.