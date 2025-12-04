Di Lorenzo commenta il post di Lucca: "Stai sereno, noi crediamo in te!"

Nonostante il secondo gol in maglia azzurra nel match di ieri contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lorenzo Lucca è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento della sostituzione. E all'indomani del match ha reagito con un post sui social: "Te voglio bene Napoli, crir a me!".

Su Instagram, tra i commenti a questo post con più like, c'è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha voluto ribadire la fiducia nei suoi riguardi: "Stai sereno! Noi ci crediamo in te":