Di Lorenzo commenta il post di Lucca: "Stai sereno, noi crediamo in te!"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Dai social
di Pierpaolo Matrone

Nonostante il secondo gol in maglia azzurra nel match di ieri contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Lorenzo Lucca è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento della sostituzione. E all'indomani del match ha reagito con un post sui social: "Te voglio bene Napoli, crir a me!".

Su Instagram, tra i commenti a questo post con più like, c'è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha voluto ribadire la fiducia nei suoi riguardi: "Stai sereno! Noi ci crediamo in te":