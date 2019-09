Ancelotti sui social: "Oggi debuttiamo in Champions con l'obiettivo di passare il turno!"

Carlo Ancelotti ha scritto un post sui social alla vigilia della sfida inaugurale in Champions League contro il Liverpool al San Paolo: "Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli!". Ecco il post:

Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli! #UCL #ForzaNapoliSempre



Today is our Champions League debut with the clear set objective of being competitive and moving through this round. Forza Napoli! pic.twitter.com/xWq1BLkDSo