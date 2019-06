Anche il Milan fa gli auguri sui social ad Ancelotti: "Buon compleanno ad una leggenda rossonera"

Tanti auguri ad una leggenda rossonera. Anche il Milan, attraverso i suoi canali social, ha voloto omaggiare Carlo Ancelotti per il suo 60° compleanno. Così scrive su Twitter il club rossonero: "Un grande traguardo per il grande Carletto, che oggi compie 60 anni! Qual è il vostro ricordo più bello?"

Happy 60th, @MrAncelotti! What’s your fondest memory of this true Rossoneri Legend?

Un grande traguardo per il grande Carletto, che oggi compie 60 anni! Qual è il vostro ricordo più bello? pic.twitter.com/bKSISAOrij