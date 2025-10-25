Video Anguissa parla ai tifosi sui social: "Siamo sempre insieme, l'abbiamo fatto per voi"

vedi letture

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, oggi è stato decisivo nella partita contro l'Inter segnando il gol del tris e in generale fornendo una prestazione di altissimo livello. Così il camerunese, che ha vinto anche il premio MVP della gara, ha mandato un messaggio sui profili social ufficiali del club azzurro: “Un saluto ai tifosi del Napoli: siamo sempre insieme e l’abbiamo fatto per voi.

Forza Napoli!”. Di seguito il video.