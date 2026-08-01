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Gli auguri di Lavezzi al Napoli: “Amore che non si può spiegare ma sentire”

Gli auguri di Lavezzi al Napoli: “Amore che non si può spiegare ma sentire”
Oggi alle 13:00Dai social
di Daniele Rodia

Bellissimo messaggio del Pocho Ezequiel Lavezzi in onore dei 100 anni del calcio Napoli. La leggenda del club ha pubblicato un post su Instagram con 3 foto e una didascalia piena d'amore. Ecco il post: 

"100 anni di un amore che non si può spiegare, si sente. Orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Buon centenario, Napoli della mia vita"