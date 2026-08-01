Foto
Gli auguri di Lavezzi al Napoli: “Amore che non si può spiegare ma sentire”
Bellissimo messaggio del Pocho Ezequiel Lavezzi in onore dei 100 anni del calcio Napoli. La leggenda del club ha pubblicato un post su Instagram con 3 foto e una didascalia piena d'amore. Ecco il post:
"100 anni di un amore che non si può spiegare, si sente. Orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Buon centenario, Napoli della mia vita"
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
Pubblicità
Dai social
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: il Napoli sacrifica Gutierrez per sbloccare le entrate di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoUfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com