Video Centenario, al via le celebrazioni: la SSCNapoli pubblica un emozionante video-clip

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Il Napoli dà il via al Centenario con un emozionante video dedicato alla città.

"Ferma ‘o tiempo e fà durà ’sta grazia. Pe’ cient’anne…E ppure ‘e cchiù". Con queste parole la SSC Napoli dà ufficialmente il via alle celebrazioni per il Centenario del club. Sui canali social ufficiali della società azzurra è stato pubblicato un emozionante videoclip che celebra il legame indissolubile tra la squadra e la città, intrecciando immagini suggestive di Napoli con alcune delle azioni e dei momenti più importanti vissuti dagli azzurri sul terreno di gioco nel corso della loro storia.

Centenario Napoli, Cristiana Dell'Anna voce narrante del video

A rendere ancora più suggestivo il filmato è la voce dell'attrice napoletana Cristiana Dell'Anna, scelta per interpretare una poesia in lingua napoletana che accompagna le immagini del secolo di storia azzurra. Un racconto costruito attraverso calcio, città, passione e memoria che apre ufficialmente le celebrazioni per i 100 anni del Napoli, con il club pronto a vivere insieme ai propri tifosi una giornata destinata a entrare nella storia.