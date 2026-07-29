“Dimaro sei sempre bella”, spettacolare clip del Napoli: segnale distensivo dopo le tensioni?

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Il Napoli ha pubblicato sui propri canali social una spettacolare clip dedicata a Dimaro Folgarida, accompagnata da una frase semplice ma significativa: "Dimaro, sei sempre bella". Un video emozionale che raccoglie alcuni dei momenti più suggestivi del ritiro in Trentino: gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri, il calore dei tifosi, i paesaggi delle Dolomiti e l'entusiasmo che ha accompagnato gli azzurri durante i giorni di preparazione.

Napoli, clip sui social dedicata a Dimaro

Il messaggio del club arriva dopo le polemiche delle ultime ore legate alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in merito ad nuovo possibile accordo con la località trentina. Proprio per questo, la scelta di dedicare un contenuto celebrativo alla località trentina può essere interpretata come un segnale distensivo, volto a sottolineare il forte legame tra il Napoli e Dimaro, sede estiva del ritiro azzurro ormai da molti anni.