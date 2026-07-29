“Allegri fa rendere i giocatori al massimo?”, Pistocchi ironizza: “Chiedete a Pulisic e Leao…”
Maurizio Pistocchi dedica un commento ironico sul proprio account X a Massimiliano Allegri. Il giornalista ha ironizzato sul tema della valorizzazione dei calciatori da parte del tecnico livornese, lanciando una frecciata che ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Attraverso un intervento dai toni sarcastici, Pistocchi ha risposto a chi sostiene che Allegri riesca sempre a ottenere il massimo dai propri giocatori:
"1. Allegri è un top internazionale ( non ha mai allenato all’estero nè vinto un trofeo internazionale)
2.Capisce i giocatori e sa metterli in condizione di rendere al massimo ( per informazioni citofonare Rafa Leao e Pulisic )
3. Non costruisce un modello di gioco, il suo calcio è libero, aperto e pragmatico (cosa vuol dire, che in campo tutti fanno quello che gli pare? cit. Milan ) E la chiamano estate".
#Dolcetti alla @Gazzetta_it— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) July 29, 2026
1. #Allegri è un top internazionale ( non ha mai allenato all’estero nè vinto un trofeo internazionale)
2.Capisce i giocatori e sa metterli in condizione di rendere al massimo ( per informazioni citofonare #RafaLeao #Pulisic )
3. Non costruisce un… pic.twitter.com/0DIR5BuwlP
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