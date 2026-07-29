Lang a Napoli, post in maglia azzurra ma è invasione turca: “Torna al Gala!”

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Lang rientra a Napoli prima di Castel di Sangro, ma i tifosi turchi invadono i social.

Noa Lang è rientrato a Napoli ed è pronto a raggiungere domani insieme alla squadra azzurra il ritiro di Castel di Sangro, dove si unirà al gruppo di Massimiliano Allegri per la seconda parte della preparazione estiva. L'attaccante olandese ha condiviso sui propri profili social uno scatto in maglia azzurra per celebrare il ritorno in città.

Sotto al post piovono messaggi dalla Turchia

Lo scatto pubblicato da Lang ha però attirato soprattutto l'attenzione dei tifosi del Galatasaray. Nei commenti, infatti, centinaia di sostenitori del club turco hanno invaso il post chiedendo all'esterno offensivo di ritornare a Istanbul. Tra i messaggi più ricorrenti spicca il classico: "Torna al Gala!", accompagnato da cuori giallorossi, bandiere turche e numerosi inviti a vestire la maglia del Galatasaray nella prossima stagione.