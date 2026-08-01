Marino celebra il Centenario: "Dal primo Scudetto alla rifondazione, che emozioni"
Anche Pierpaolo Marino ha voluto rendere omaggio al Napoli nel giorno del Centenario del club. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio account X, l'ex direttore generale azzurro ha ricordato con emozione il lungo percorso vissuto al fianco della società, ripercorrendo alcune delle pagine più significative della sua esperienza all'ombra del Vesuvio.
Il messaggio di Marino: "Sette anni indimenticabili"
"Buon Centenario SSC Napoli!! Felice di aver fatto parte di sette bellissimi anni della tua gloriosa storia. Dal primo Scudetto... alla Rifondazione. Grazie di tante impareggiabili emozioni", ha scritto Pierpaolo Marino. Un messaggio che richiama due momenti storici del club: il primo Scudetto conquistato nell'era Maradona e il ritorno ai vertici dopo la rifondazione, percorso al quale lo stesso dirigente contribuì in maniera determinante.
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