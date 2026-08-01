Foto Il Genoa celebra il compleanno del Napoli: "Benvenuti nel club dei centenari"

vedi letture

Il Genoa ha onorato la festa del centenario del Napoli attraverso un post sui propri canali social: il club del Grifone ha unito le due città bagnate dal mare in una emozionante grafica, e ha aggiunto il benvenuto al club dei centenari. Una bella iniziativa social, accolta positivamente anche dai tifosi, per decenni gemellati per quanto riguarda i gruppi organizzati ma tutt'oggi le piazze restano in bellissimi rapporti.

Ecco il post: