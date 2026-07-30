Alvino contro il Comune di Napoli: "Piazzale intitolato ad Ascarelli dovere storico, non un favore"
Carlo Alvino torna a sollevare la questione dell'intitolazione del piazzale dello stadio Diego Armando Maradona a Giorgio Ascarelli. Attraverso un articolo della rubrica Iustitia, rilanciato sul proprio profilo X, il giornalista ha criticato apertamente il Comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi, ritenendo inspiegabile il mancato riconoscimento nei confronti dello storico presidente che fondò il Napoli.
L'affondo di Alvino: "Il ritardo del Comune è ingiustificabile"
Nel post pubblicato sui social, il giornalista ha ribadito la necessità di rendere omaggio a Giorgio Ascarelli, sottolineando come la mancata intitolazione del piazzale antistante il Maradona rappresenti un ritardo non più accettabile. "Intitolare il piazzale dello stadio a Giorgio Ascarelli non è un favore, è un dovere storico. Il silenzio e il ritardo del Comune di Napoli sono ormai ingiustificabili…".
Intitolare il piazzale dello stadio a Giorgio Ascarelli non è un favore, è un dovere storico. Il silenzio e il ritardo del Comune di Napoli sono ormai ingiustificabili… @GaeManfredi @ComuneNapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WQFyvlYEYM— Carlo Alvino (@Carloalvino) July 29, 2026
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