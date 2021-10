Auriemma attacca Orsato: "Un arbitro che ha lacune così gravi dovrebbe essere a riposo già da tempo!"

L'erroraccio di Daniele Orsato nella sfida tra Juventus e Roma fa ancora discutere e ancor di più la giustificazione dell'arbitro: "Non esiste vantaggio sul rigore". Un errore nell'errore, visto che il regolamento dice altro, come sottolineato da Raffaele Auriemma: "Una domanda per il signor Orsato: è proprio certo di aver letto la regola sul vantaggio fino all’ultimo rigo? In un paese serio un arbitro che manifesta lacune così gravi, sarebbe già a riposo da tempo".

