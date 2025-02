Auriemma difende Lukaku: "Prima di criticarlo imparate a leggere le partite"

"Prima di criticare un grandissimo calciatore come Lukaku (662 partite, 310 gol) imparate a leggere le partite. Tanto si sa che, dovesse segnare il gol-vittoria con Inter, tornerete ad esaltarlo". A scriverlo sui social è il giornalista Raffaele Auriemma che difende il centravanti belga nel mirino delle critiche in questo ultimo periodo, soprattutto dopo la prova tutt'altro che convincente di domenica scorsa a Como.

