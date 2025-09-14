Auriemma non ha dubbi: "Le altre big devono lavorare tanto per raggiungere livello del Napoli"
Il Napoli domina, si diverte e dà spettacolo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri battono per 3-1 i viola mettendo in fila la terza vittoria dopo tre giornate di Serie A: nel primo tempo la sblocca Kevin De Bruyne da calcio di rigore, poco dopo raddoppia Rasmus Hojlund trovando la rete al debutto; nella ripresa arriva la prima gioia anche per Sam Beukema, inutile poi ai fini del risultato il gol di Luca Ranieri che nel finale accorcia le distanze. Dunque la squadra di Antonio Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica a quota 9 punti.
A questo proposito, il giornalista Raffaele Auriemma, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato il match: "Livello altissimo, campioni d’Italia che confermano di meritare il tricolore sulle maglie grazie ad una netta vittoria a Firenze firmata da tre nuovi acquisti. Le pretendenti allo Scudetto devono lavorare ancora tanto per essere all’altezza del Napoli".
