Alvino: "Napoli stellare, ma stagione è lunga! Non si potrà giocare sempre a tutta birra"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la schiacciante vittoria del Napoli contro la Fiorentina: "Sembra strano dirlo già alla terza giornata ma il Napoli oggi è di un'altra categoria. Una squadra poderosa, un rullo compressore che ha fatto della Fiorentina quello che voleva, finanche regalando alla viola un finale che è sembrato più un contentino da regalare agli uomini di Pioli che non un momento di 'pausa' dopo 75 minuti di calcio stellare. Piedi per terra e teniamo a bada i facili entusiasmi. La stagione è iniziata stasera ed è lunghissima, non si potrà giocare sempre a tutta birra. Per migliorarsi bisognerà imparare a vincere anche senza pigiare a fondo l'acceleratore. Ma abbiamo una certezza, anche quest'anno ... ci divertiremo!".

Poi, un passaggio su Anguissa: "Il 90% dei calciatori nell’azione che ha portato il Napoli al terzo gol, si sarebbe accontentato del calcio d’angolo. Lui no! Lui è Frank Zambo Anguissa un guerriero affamato di vittorie che combatte per gli altri e non per sé stesso. Lui incarna perfettamente lo spirito 'contiano' del Napoli. E su quel pallone ci è andato convinto per poi permettere a Sam Beukema il tap in vincente. Mentalità! E pensare che qualcuno in telecronaca ha avuto finanche il coraggio di criticarlo… bah!".