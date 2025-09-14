La grinta di De Bruyne sui social: "Tre vittorie di fila, continuiamo così"

Oggi alle 00:40Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli trova una gran vittoria in trasferta contro la Fiorentina, andando a punteggio pieno con un netto 3-1 convincente anche nella prestazione. Così il centrocampista azzurro Kevin De Bruyne, autore del gol che ha sbloccato il match, tramite un post sul suo profilo Instagram ha suonato la carica per il successo ottenuto: "Tre vittorie di fila, continuiamo così".

