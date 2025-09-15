Sky, Marchegiani: “In quattro per lo Scudetto ed il Napoli è davanti!”

vedi letture

L'ex portiere e oggi opinionista Luca Marchegiani, intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, ha parlato di questo avvio di stagione di Serie A indicando il Napoli come favorita per la vittoria dello Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Milan ha avuto rispetto del Bologna, gli ha lasciato anche fare la partita sapendo che ha giocatori in grado di risolverla. Favorita? Io vedo quattro squadre migliori delle altre, Inter, Napoli, Juventus e Milan. Il Napoli lo vedo davanti a tutte adesso per una serie di cose, ma queste quattro sono le più forti già da ora. Il Napoli ha un’intensità nei duelli incredibile, c’è stata una grande differenza. Solo loro per ora attaccano così la partita”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.