L'MVP Anguissa esulta sui social: "Un'altra vittoria molto importante"

André-Frank Zambo Anguissa, eletto MVP di Fiorentina-Napoli nonostante non abbia segnato (ma ha conquistato il rigore dell'1-0 realizzato da De Bruyne), ha commentato il successo contro i viola ai canali social del club azzurro: "Ciao ragazzi, un'altra vittoria molto importante, Forza Napoli".

