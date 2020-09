Azzi su Osimhen: "Tanta roba, al Napoli mancava da tanto una 'presenza' al centro dell'attacco"

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su Twitter l'esordio in maglia azzurra di Victor Osimhen nella vittoria di Parma: "Tanta roba, Osimhen: fisicamente esplosivo e anche intelligente con il pallone tra i piedi, in attesa di rivederlo in azione negli spazi stretti. Al Napoli mancava da tanto una "presenza" al centro dell'attacco. Lui mi dà l'idea di poter spostare gli equilibri..."

