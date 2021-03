Azzi sull'infrasettimanale: "Juric, De Zerbi e Italiano si sono incartati anche loro"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato su Twitter la giornata di campionato di tre tecnici accostati al Napoli: "Come cambia la gestione tecnica quando bisogna giocare ogni tre giorni... Mezza volta che tocca pure a loro e si sono subito incartati in tanti, tra gli allenatori alla moda: Juric, De Zerbi, Italiano, Ballardini. In questo weekend Verona, Sassuolo, Spezia e Genoa irriconoscibili".

